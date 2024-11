Lerici, gli alunni a scuola di Protezione civile

Al via oggi a Lerici la campagna di sensibilizzazione sulla protezione civile curata dalla Polizia locale, che vede protagoniste n le classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo lericino: "È innegabile l’importanza della conoscenza, già dalle scuole primarie, delle procedure e significato delle allerte meteo e delle norme sull’ autoprotezione da adottare in caso di eventi idrologici significativi previsti, oltre che su altri rischi quali incendi, terremoti, raffiche di vento e mareggiate – spiega Marco Russo, assessore alla Protezione civile –. Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di stimolare la curiosità dei ragazzi verso un mondo proiettato alla solidarietà e aiuto delle popolazioni in difficoltà, giacché il volontariato è divenuto elemento essenziale per affrontare le numerose avversità naturali. Da tanti anni portiamo avanti il progetto formativo con le scuole per cercare di educare, partendo dai più piccoli, all’importanza di proteggere la pubblica incolumità sensibilizzando le attività di prevenzione del rischio e l’esigenza di soccorso in caso di eventi calamitosi. La nostra amministrazione è da sempre sensibile a questo tema dando supporto all’attività dei volontari delle associazioni del territorio, nello specifico la Pubblica assistenza e l’associazione Radio Marconi che ha sede nell’ ex scuola del Senato".