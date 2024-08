Le stragi e i loro misteri. Tobagi al molo Pescatori

Al Molo dei Pescatori di Monterosso, stasera alle 21.30, Benedetta Tobagi presenta ‘Le stragi sono tutte un mistero’, edito da Laterza, in testa alle classifiche della saggistica, nell’ambito della rassegna ‘Monterosso un mare di Libri’. Patria dei misteri, terra delle mezze verità, luogo di omertà e silenzi impenetrabili: è davvero questa l’Italia? Oppure negli anni giudici, giornalisti e poi storici sono riusciti, in mezzo a mille ostacoli e a mille difficoltà, a ricostruire, tessera dopo tessera, la verità sulle stragi che hanno insanguinato la nostra penisola? A queste domande risponde il volume di Benedetta Tobagi, già vincitrice del Premio Campiello con ‘La Resistenza delle donne’. "L’Italia – scrive l’autrice – è il Paese dei misteri. I colpevoli delle stragi non sono mai stati trovati né sono mai stati puniti. Tutto viene insabbiato e non si riesce mai a trovare il bandolo della matassa per chiudere definitivamente la stagione dolorosa delle bombe, la cosiddetta strategia della tensione, e consegnarla alla storia. Ogni volta sembra di ricominciare da capo: piazza Fontana, piazza della Loggia e stazione di Bologna sono soltanto alcune delle tappe di una laica via crucis che non ha mai fine e su cui ogni anno emergono particolari, false piste, rivelazioni vere o false. Se però sbirciamo oltre il muro delle tante assoluzioni, le cose non stanno proprio così. Ormai le testimonianze e le carte ci permettono di ricostruire con precisione quanto è successo in quella fase storica".

m. magi