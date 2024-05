Le scolaresche protagoniste . La cronaca raccontata dai ragazzi. Una esperienza preziosa per tutti

Anche questa volta si preannuncia una festa: manca poco alla premiazione di Cronisti in Classe, i campionati di giornalismo de La Nazione: giovedì 30 maggio alle 15 nell’auditorium della biblioteca Beghi di via del Canaletto alla Spezia, saranno proclamati i migliori reporter in erba fra le squadre che hanno preso parte a questa 22ª edizione. Tante le formazioni delle scuole medie a a cimentarsi con gli argomenti più battenti dell’attualità, ma anche con i temi che più stanno a cuore ai ragazzi in età adolescenziale, regalando ai nostri lettori – ma anche alla nostra redazione – approfondimenti di qualità, capaci di proporre punti di vista inediti e diversi. Dalla grande Storia, con la tragedia delle deportazioni e le grandi emigrazioni, al bullismo passando per la violenza di genere e le dipendenze, ma anche interviste sulla gestione del turismo, approfondimenti sui personaggi storico-religiosi e molto altro. Leggere per credere, i dossier realizzati con parole, fotografie, disegni, infografiche, collage hanno tenuto gli occhi dei lettori incollati alle pagine del nostro quotidiano. A contendersi i premi questi team, supportati dai docenti tutor: Pellico-Mazzini (2G insieme alla 2H), Formentini (2E, 2F, 2 G), Incerti (2G), Poggi-Mantegazza (2A; 2B; 2t) Lerici, Cpia Sarzana, Sarciara Prati di Vezzano (2B; 1C), Follo (3B). Oltre ai riconoscimenti per gli articoli migliori decretati dalla giuria, alcuni premi saranno assegnati dagli sponsor, che numerosi hanno sostenuto l’iniziativa anche per questo anno scolastico e di cui sarà presente una rappresentanza alla cerimonia: Iren, Conad, Autoligure, Cna La Spezia, Europa Park, Consorzio Marittimo-turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti, Comune della Spezia, La Spezia Cruise Terminal, Confcommercio La Spezia, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Canale Lunense. La "carica" dei giovanissimi giornalisti della nostra provincia è pronta per l’atto finale: manca soltanto la lista dei migliori, consapevoli però che ognuno di loro ha dimostrato capacità di lettura e analisi della realtà, ma soprattutto di avere la stoffa per intraprendere un mestiere che cambia, ma resta necessario per la società intera.

Chiara Tenca