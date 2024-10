Le Parole liberate prendono il volo. Cremona Musica Awards a Bedini

Paolo Bedini, responsabile dell’etichetta sarzanese Baracca & Burattini, ha ricevuto il prestigioso ‘Cremona Musica Awards’ per gli album ‘Parole liberate’ e ‘Parole liberate 2’. Il ‘Cremona Musica Awards’ viene assegnato durante l’annuale ‘Cremona Musica Exhibitions and Festival’ a personalità e istituzioni del mondo musicale che hanno raggiunto l’eccellenza nel proprio ambito. I premi vengono consegnati durante la fiera dal presidente di CremonaFiere. Il management e il comitato scientifico di Cremona Musica selezionano ogni anno i protagonisti della musica internazionale che hanno contribuito maggiormente a diffondere la grande musica e i valori da sempre legati alla tradizione musicale. I premi sono suddivisi in categorie, e riguardano la composizione, l’esecuzione, i progetti, la comunicazione e, dal 2018, la liuteria chitarristica. Inoltre, in questa edizione, anche una speciale categoria. Comunque, oltre a Bedini, hanno avuto il prestigioso riconoscimento: a Paolo Fazioli il Premio ‘Una vita per il pianoforte’, mentre a Giorgio Battistelli, quello per la Composizione. Nella categoria Comunicazione spicca il docufilm ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore, dedicato alla figura dell’amatissimo maestro Morricone, mentre l’alloro per il miglior progetto è per l’Accademia Stauffer.

A completare il panorama, per la categoria Performance Fiati, il virtuoso irlandese Sir James Galway, e per la Strumenti a mantice, il pistoiese Riccardo Tesi, organettista di fama internazionale. Il premio per la categoria Performance Pianoforte è stato consegnato a un ospite d’eccezione, il grande pianista canadese Marc-André Hamelin. "Infine, un Award speciale, particolarmente emozionante – scrivono proprio dal ‘Cremona Musica’ – : è quello assegnato a ‘Parole liberate’, un progetto in cui testi scritti da detenuti sono diventati canzoni grazie all’apporto di artisti italiani e stranieri, che è stato consegnato a Paolo Bedini, owner della casa discografica Baracca & Burattini". Il legame con la città di Cremona (simbolo dell’eccellenza musicale italiana nel mondo), il contesto di Cremona Musica (la principale fiera di strumenti musicali d’alto artigianato al mondo) e il prestigio dei premiati, hanno fatto sì che sin da subito i Cremona Musica Awards, nati nel 2014, si distinguessero come uno dei premi più ambiti del settore. E alla premiazione erano presenti anche i rappresentanti della associazione ‘Parole liberate; oltre il muro del carcere’ ed alcuni musicisti che si sono poi esibiti negli spazi live dell’Acoustic guitar village, storica manifestazione sarzanese, emigrata in Lombardia da alcuni anni.

Marco Magi