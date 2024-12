Le frazioni al voto. I candidati in corsa

Le frazioni tornano al voto. Il tentativo di ricostituire gli organismi territoriali del Comune di Castelnuovo Magra hanno trovato le candidature. Si va dunque al voto per il rinnovo degli organismi consultivi che dovranno confrontarsi con la nuova amministrazione comunale per promuovere iniziative, segnalare situazioni di disagio e far sentire la voce delle frazioni. Si può esprimere soltanto una preferenza. Il candidato che otterrà più voti ricoprirà la carica di presidente del proprio consiglio di frazione. Sono candidati. Molicciara: Francesco Baracchini, Jessica De Lucia, Chiarella Franciosi, Elisa Massa, Nicola Rossi. Vallecchia: Alice Ambrosini, Simona Carmassi, Alodo Milione, Paolo Molinari. Palvotrisia: Paolo Bardi, Donatella Chiappini, Umberto Marcomeni, Miriam Martinelli, Ombretta Scamponi, Daniele Schiaretti. Capoluogo: Davide Basilio. Alice Cervia, Francesco Torcoletti. Colombiera: Luisa Ambrosini, Riccardo Cecchini, Beatrice mencarini, Daniela Maria Rosa Menconi, Gianni Tendola. Si iniza a votare martedì dalle 17 alle 20 alla sala convegni del centro sociale di Molicciara per il consiglio di Molicciara dalle 17 alle 20. Sempre nella giornata di martedì dalle 16 alle 19 seggi aperti nell’ex scuola di Vallecchia. Mercoledì 18 sarà la volta della frazione di Palvotrisia dalle 17 alle 20 alla biblioteca civica di Molicciara. Doppio appuntamento giovedì 19: dalle 16 alle 19 per il Capoluogo si vota al circolo Arci del borgo e per Colombiera dalle 17 alle 20 al centro sociale.