Tribuna chiusa, i tempi si allungano. Chiesto un incontro con il Comune

Sarzana (La Spezia), 8 ottobre 2024 – Non ci sono pericoli di crollo della copertura della tribuna ma lo stadio “Miro Luperi““ resta comunque ancora chiuso al pubblico costringendo le squadra a privarsi del sostegno (e incasso) nelle partite interne. . Gli interventi di ristrutturazione e le prove di carico però stanno ancora slittando e non c’è ancora una data certa per il via libera al pubblico per seguire le partite casalinghe di Tarros Sarzanese, società che gestisce l’impianto in base alla convenzione stipulata con il Comune di Sarzana, che milita nel campionato di Promozione e la Fezzanese club di serie D che da qualche anno è ospite della struttura cittadina non avendo uno stadio a disposizione. Il problema era stato sollevato a inizio settembre dalla Questura della Spezia evidenziando la mancanza di requisiti di sicurezza per garantire l’agibilità della tribuna coperta costringendo così le due squadra a disputare le sfide dei rispettivi campionati a porte chiuse senza il supporto del pubblico. Il Comune intanto ha affidato all’ingegnere Pierluigi Pucci la redazione del piano operativo della manutenzione contattando per l’intervento la ditta Survey Italia di San Giuliano Terme che ha presentato un preventivo di quasi 7 mila euro. L’intervento previsto avrebbe previsto una prova di carico sia della copertura dalla quale si erano staccati pezzi di calcinaccio ma anche della stessa tribuna. In alcuni tratti è stato ritenuto opportuno rimuovere alcune lastre di marmo posizionate sui gradoni alla metà degli anni Sessanta, data di realizzazione dello stadio intitolato a “Miro Luperi“ per ospitare le partite della Sarzanese 1906 che fino a allora aveva giocato al “Taucci“ di Marinella oppure nell’area di via Luigi Neri dove sono state costruite successivamente le scuole medie Carducci e il “vecchio“ liceo Parentucelli. Nei prossimi giorni, probabilmente già nella giornata odierna, verrà convocato un incontro in municipio alla presenza dei responsabili della società Tarros Sarzanese che oltre allo stadio gestisce anche l’area sportiva del “Berghini“ per definire un cronoprogramma di interventi e verificare la possibilità di una apertura, anche parziale, della struttura consentendo così alle società di salvaguardare gli incassi. Tenendo conto che anche la gradinata scoperta per poter essere aperta necessita ormai da diversi anni di una deroga concessa dal sindaco soltanto in occasioni di afflusso eccezionale di pubblico.