Lavori nel municipio. Traslocano gli uffici

Grandi manovre a Pignone attorno al palazzo comunale e su una struttura adibita a Centro per artisti. Previsti disagi tra i cittadini, fronte delle variazioni logistiche. "Ma sono disagi contenuti – spiegano dal Comune – per la relativa vicinanza della sede temporanea". I lavori inizieranno tra due settimane. Sono incentrati sulla messa in sicurezza sismica e statica oltre che il miglioramento energetico sia del palazzo comunale che delle scuole sottostanti. "Opere – spiega il sindaco Ivano Barcellone – finanziate grazie al contributo ministeriale di circa 900mila euro. L’intervento interesserà le strutture verticali e orizzontali, oltre alla demolizione e alla completa ricostruzione delle scale, compreso lo spostamento dell’ascensore sul lato frontale. Ciò per rendere più fruibile l’intero edificio".

Il sindaco precisa che "il palazzo sarà termicamente isolato con cappotto con conseguente rifacimento della facciata, la sostituzione di infissi e montaggio dell’impianto fotovoltaico. Verrà eseguita inoltre la messa in sicurezza dei solai con rifacimento della pavimentazione. Insomma, un’opera molto articolata che vedrà interessato l’edificio con conseguente spostamento degli uffici comunali in un altro fabbricato in via Pradiera, preso in affitto per il tempo necessario dell’esecuzione dei lavori". Il sindaco conclude facendo luce sulle scuole. "In merito alle scuole, i lavori saranno eseguiti nel periodo di chiusura. Quindi la sede scolastica non verrà spostata".

Euro Sassarini