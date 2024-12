L’aria che si respira in vetta: "Soddisfatti. Ma si va oltre"

Al termine del girone d’andata che ha laureato la Fezzanese campione d’inverno del girone F degli juniores nazionali il mister Giulio Ponte fa il punto della situazione affermando: "Credo che i risultati sul campo siano sempre la conseguenza di un qualcosa e quel qualcosa la racchiude l’aria che si respira a ogni allenamento e a ogni partita, direi speciale, come lo è questo gruppo; ad oggi posso dire che sono soddisfatto del percorso di crescita individuale che ognuno dei ragazzi ha fatto. Intendo menzionare non a caso anche la crescita del mio giovane ma splendido staff, che studia quotidianamente, che si aggiorna e che ama profondamente ciò che fa: la loro passione è il vero motore che muove tutto il meccanismo. Siamo imbattuti con la juniores nazionale dal 23 marzo di quest’anno in gare ufficiali: questo dato mi riempie d’orgoglio perchè dev’essere una soddisfazione per la società, per cui ci tengo a sottolinearlo. Ora dobbiamo essere bravi a trasformare questo momento magico in qualcosa di ancor più grande, perché come si suol dire non si è mai fatto abbastanza. Saranno le motivazioni, come già dissi mesi fa, a far la differenza e che ci diranno dove potrà arrivare questo gruppo e quanto potrà ancora migliorare questa squadra. Io sono carico e fortemente motivato a far ancora meglio, consapevole che arriverà anche quel momento “no”, starà a me e al mio staff mantenere alta la concentrazione nostra e dei ragazzi per ottenere un buon risultato finale". I fezzanoti hanno chiuso imbattuti il girone d’andata con un prestigioso primo posto con 27 punti frutto di otto vittorie e tre pareggi con tre lunghezze di vantaggio sul Livorno. Risultati che danno lustro a società, staff e giocatori. Adesso una lunga sosta fino all’11 gennaio quando riprenderà il campionato con l’inizio del girone di ritorno dove farà visita al Seravezza.

Paolo Gaeta