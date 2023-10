La presentazione domenica al ’Peola’

Appuntamento domenica 29 ottobre alle 18.30 al bar Peola: l’inviato di guerra Rai Giammarco Sicuro presenterà (ingresso libero) il suo ultimo libro "Grano-Storie e persone da una guerra vicina" (Gemma Edizioni), raccontando le vicende della popolazione civile che subisce i conflitti e la sua esperienza professionale al fronte fra Russia e Ucraina. "Per noi è un onore averlo nuovamente ospite – ha sottolineato Laura Porcile, presidente del Terziario donne di Confcommercio che organizza l’evento - Promuoviamo occasioni come questa per dar modo a tutti di comprendere meglio ciò che succede attorno a noi". Il direttore dell’associazione Roberto Martini, che ha sottolineato il ’lavoro utile per tutti’ fatto da Terziario donne, impegnato sul fronte sociale.