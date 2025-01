La passione di famiglia: "La mia è una resistenza"

La ferramenta Filattiera di via Gramsci, vera istituzione sarzanese, è aperta dal 1890. Era il 1954, quando Sergio Filattiera iniziò, appena tredicenne, a lavorarci come dipendente. Col tempo decise poi di rilevare l’attività portandola avanti, insieme alla moglie Vezia, sino al novembre 2019 quando la gestione è passata nelle mani del figlio Stefano, che è praticamente cresciuto in negozio.

"Le cose sono cambiate e tantissimo – spiega Stefano Filattiera – basti pensare che prima dell’apertura della Stalla Toscana, qui eravamo in 6 o 7 dipendenti, adesso sono solo. È cambiata soprattutto la vendita perché fino a 10 anni fa a Sarzana, specialmente d’estate, veniva gente facoltosa da Milano o da Como che si rivolgeva a noi per arredare gli esterni delle proprie ville, poi c’è stato un calo drastico".

Stefano Filattiera, insegnante di matematica e fisica per passione, ha deciso di portare avanti l’attività di famiglia e lo fa con una passione smisurata. "La mia è una resistenza – prosegue - amo quello che faccio, ma è dura. Sino a una decina di anni fa avevamo anche un’area di esposizione per tutti gli arredi esterni in ferro battuto, poi abbiamo dovuto chiuderla".

Quindi perché continuare? "Risolvere i problemi alle persone mi appaga. La gente qui continua a venire e a chiederci cose che non trova da nessun altra parte. Questo è il nostro vantaggio, grazie a mio padre che tutt’ora mi aiuta e che adesso non è qui proprio per cercare un pezzo per un nostro cliente".

Elena Sacchelli