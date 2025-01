La Glory Band arriva stasera allo Smood

Umberto Tozzi, con 80 milioni di copie, è uno fra gli artisti italiani che ha venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Allo Smood - Sign music desk di Ceparana, stasera arriva la Glory Band, tributo al popolare cantautore che, come autore, con la canzone ‘Gloria’, nel 1979, con l’interpretazione di Laura Branigan, è entrato nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Tozzi ha pure vinto il Festival di Sanremo nel 1987 insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. La Glory Band viene da Milano ed ha in scaletta tutte le hit più importanti di Umberto Tozzi, da ‘Ti amo’ a ‘Tu’, da ‘Gente di mare’ a ‘Qualcosa qualcuno’, oltre, ovviamente, alla popolarissima ‘Gloria’, che ricordano anche nella loro stessa denominazione. Nel locale ceparanese di via Vecchia il concerto inizia alle 22 (in precedenza, dalle 20, la cena). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando (anche per le prenotazioni), il numero di telefono 328 7671213.