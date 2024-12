In foto la storia di Bocchignola

Fino a martedì 7 gennaio la Val di Vara Gallery dell’Outlet Village Brugnato 5Terre ospita una interessante mostra fotografica dedicata all’antico sito di Bocchignola, nel Comune di Rocchetta Vara. Le immagini sono in buona parte risalenti al Novecento e riproducono momenti di festa in occasione delle ricorrenze religiose. Le fotografie sono state raccolte da Giancarlo Rebecchi, giovane studioso della storia di Veppo. La mostra è visitabile nei giorni di sabato e domenica anche in queste feste natalizie, con ingresso gratuito, dalle 15 alle 19. La pubblicazione dedicata al sito di Bocchignola, opera di Mario Astraldi e Giancarlo Rebecchi, presentata recentemente a Brugnato, è disponibile nella parrocchia di Veppo contattando la signora Carla Lorenzoni oppure facendo richiesta al Consorzio Il Cigno (all’indirizzo email [email protected]). Il ricavato viene devoluto alla raccolta fondi costituita recentemente per interventi urgenti sulla chiesa di Bocchignola.