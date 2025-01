’I Love Lego’, oltre sedicimila presenze in un mese alla Fondazione

Un successo straordinario per il laboratorio di esperienze ‘I Love Lego’ alla Fondazione Carispezia. I numeri sono importanti: oltre 16.000 presenze in un mese, un’affluenza che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico per i mattoncini danesi, in grado di conquistare visitatori di tutte le età. Quando nel 1949 il danese Ole Kirk Christiansen inventò il primo mattoncino in legno probabilmente non pensò che quel sistema di costruzione potesse diventare un fenomeno mondiale. Nel 1958 furono realizzati i primi mattoncini in materiale plastico, gli stessi che tutt’oggi formano la base costruttiva del sistema Lego. Inaugurata il 7 dicembre, ‘I Love Lego’ ha trasformato gli spazi al piano terra della Fondazione in un mondo fatto di creatività e ingegno.

Due grandi diorami – la Metropoli, che ricrea la vibrante vita urbana, e la Città Medievale, che trasporta i visitatori in un affascinante passato di torri e castelli – hanno catturato l’immaginazione dei visitatori che hanno potuto ammirare costruzioni realizzate con oltre 150.000 pezzi. Ogni dettaglio, dalle strade ai grattacieli, dalle piazze ai mezzi di trasporto, è il risultato di un lavoro collettivo di esperti collezionisti che, con passione e dedizione, hanno realizzato queste opere. Non solo i diorami, ma anche la possibilità per bambini e ragazzi di costruire le proprie opere fatte di mattoncini hanno reso ‘I Love Lego’ un’iniziativa particolarmente apprezzata dalle famiglie.

Inoltre, le opere di Stefano Bolcato, l’artista pop che utilizza i Lego per arricchire la sua pittura a olio, hanno portato un tocco di contemporaneità e originalità all’intero percorso. ‘I Love Lego’ sarà visitabile fino a domenica 19 gennaio negli spazi espositivi di Fondazione Carispezia, al pianoterra, in via Chiodo 36. L’ingresso è gratuito con apertura dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi anche dalle 10 alle 13.

m. magi