I coccodrilli del Lerici espugnano la Nannini

Dream Sport 8Lerici Sport 10

DREAM SPORT: Moccia, Taverna G., Fredducci 2, Lisi, Taverna G., Pellegrini, Turchini 1, Signorini, Chellini 2, Partescano, Zampini 3, Martorana, Benucci, Chinappi. All. Malara.

LERICI SPORT: Cavo, Avvenente, Iaci 1, Telara, Casazza 2, Barrile 4, Virdis, Casagrande, Italiani 1, Gatti 2, Ottazzi, Torracca, Torquati. All. Sellaroli.

Parziali: 2-4, 3-3, 2-2, 1-1

Arbitro: Andrea Liso

FIRENZE – Il Lerici Sport porta il sole a Firenze: nella seconda di andata del campionato di B maschile di pallanuoto, i ragazzi di coach Sellaroli espugnano la storica piscina ’Nannini’ e battono la corazzata Dream Sport per 10 reti a 8. Un risultato, quello contro la formazione gigliata di Malara, che permette ai Coccodrilli di rimanere in testa al girone 1 in solitaria, un risultato che fa ben sperare guardando alla ripresa delle competizioni, prevista dopo la pausa natalizia l’11 gennaio 2025 contro la Us Locatelli alla ’Mori’ della Spezia. Decisivo il vantaggio conquistato nel primo tempo dagli ospiti, trascinati dal pokerissimo di Barrile, avanti per 4 reti a 2: un gap rimasto invariato nelle altre frazioni, decretando così il successo dei rossoblù allo scadere. "Sono tre punti importanti: questa è una squadra con ambizioni, una delle migliori incontrate nella fase precampionato, soprattutto a livello fisico; sono ben preparati e guardano in alto, come testimonia anche la presenza nella loro rosa di giocatori dal Florentia di A1 e dell’allenatore" commenta Sellaroli. "Insomma, hanno tutti presupposti per far bene e vincere a Firenze è stato un ulteriore banco di prova superato. Non siamo ancora in condizione fisica ottimale, dato che ci vediamo poco: ci vorrà almeno un mese di campionato e in più ci fermiamo per le vacanze". Gli altri incontri del girone 1: Rapallo Nuoto- Gs Aragno 7-5, Wp Novara-San Giorgio Wp 9-10, Cn Marina di Carrara-Rn Imperia 57 10-8, Us L. Locatelli-Livorno Aquatics 8-4. Classifica: Lerici Sport 6, Us L. Locatelli e San Giorgio Wp 4, Dream Sport, Rn Imperia 57, Cn Marina di Carrara, Gs Aragno e Rapallo Nuoto 3, Wp Novara e Livorno Aquatics 0.

Chiara Tenca