Hockey Sarzana, illusione prima della caduta. Il Follonica trema ma poi mette la quarta

L’Hockey Sarzana si illude ma poi cade ancora davanti al proprio pubblico lasciando strada al Follonica. I rossoneri hanno chiuso il girone di andata del campinato di serie A1 con una nuova sconfitta casalinga cedendo con il punteggio di 4 a 2 nel confronto disputato al “Pala Tori“ contro la compatta compagine maremmana. La pista del Vecchio Mercato, da sempre ostile alle avversarie, in questa stagione per la sesta volta è stato espugnato. Eppure dopo soli 35 secondi Illuzzi ha sbloccato la partita e Facundo Ortiz subito dopo ha sfiorato il raddoppio. Due lampi di illusione che però non hanno spaventato il Follonica capace di riorganizzarsi e pareggiare con Davide Banini gettando le basi per il lancio. La formazione toscana ha chiuso così il primo tempo avanti per 3 a 1. Risultato che si è ulteriormente appesantito in apertura di ripresa con il 4 a 1 realizzato da Marco Pagnini. L’Hockey Sarzana ha continuato a lottare accorciando le distanze con il capitano Borsi. Sabato inizia il girone di ritorno e per i rossoneri sarà imperativo battere il Monza per rimanere agganciati al treno della salvezza senza correre il rischio dei play out.

"Purtroppo è una stagione difficile – spiega il portiere Simone Corona – e abbiamo questo grosso rammarico di non riuscire a sbloccarci in casa. Sono amareggiato nel vedere la curva che ci incita e il palazzetto pino e non riuscire a regalare le soddisfazioni che meritano. Abbiamo davanti un intero girone di ritorno per lavorare e ottenere i punti che ci servono. Dobbiamo dimostrare che gruppo siamo e conquistare la salvezza che per questa società è come vincere lo scudetto. Sulla partita contro il Follonica c’è poco da aggiungere. Se fossimo in altre posizioni di classifica potremmo anche essere soddisfatti di come abbiamo lottato e tenuto il confronto con un avversario forte che ha pareggiato in Supercoppa contro lo Sporting Lisbona. Ma siamo in una posizione difficile e dobbiamo fare risultato". Il tecnico Sergio festa ha schierato Corona, Borsi, Rubio, Illuzzi, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Venè.

Altri risultati: Amatori Lodi-Forte dei Marmi 6-3, Valdagno-Bassano 5-5, Grosseto-Novara 3-2, Viareggio-Monza 4-3.

Classifica: Trissino 30 punti, Forte 29, Lodi e Follonica 28, Bassano 26, Valdagno 21, Monza, Grosseto 17, Viareggio 16, Giovinazzo 13, Sarzana 11, Novara 8, Montebello 5, Sandrigo 1.