Giannoni Serini Band. Il blues al Big Boss

Grande serata blues quella di venerdì al Big Boss Man. Nel locale di Salita Castelvecchio gestito dal Christian Grisolia è in programma un evento con protagonista la Giannoni Serini Blues Band. "Siete pronti a lasciarvi trasportare dal sound blues – dichiara Grisolia – che scorre nelle vene di questi musicisti? Bene, allora non potete mancare a questo appuntamento". A comporre la formazione Andrea Giannoni (harmonica e voce), Davide Serino alla chitarra, Mauro Senatore al basso e Ezio Cavagnaro alla batteria. "La musica che suono non è roba facile, mescola e strappa quello che credevi di saper fare e che invece imitavi semplicemente – spiega Andrea ‘Harpo’ Giannoni – . Il blues è una cosa grave, almeno quello che conosco io, il blues è un’attitudine ben precisa che molto spesso tradisce le tue aspettative, per poi rifarsi una verginità da specchio con quello che rimane della tua curiosità". Per prenotare il tavolo per la cena (dalle 20, mentre il live è dalle 22) è possibile telefonare al numero 0187 302686 oppure mandare un messaggio Whatsapp al 342 5286661.

m. magi