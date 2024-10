Giampedrone mastica amaro. È il più votato ma non basta: "Fuori per una regola assurda"

Un’elezione annullata... dal Var a esultanza conclusa ormai da ore. Dopo una notte di festeggiamenti alle prime luci dell’alba è arrivata la doccia gelata per Giacomo Raul Giampedrone. In breve tempo è passato da essere il candidato del centrodestra più votato a Spezia con i suoi 3430 voti, quello con più preferenze nelle liste a sostegno di Bucci, a escluso. Per uno strano intreccio di “scarti“ infatti non è entrato in consiglio regionale. Adesso è nelle mani del presidente Marco Bucci che potrebbe assegnargli direttamente un assessorato per non rinunciare alla sua esperienza maturata in due mandati.

Quando lo ha saputo?

"Alle 4 del mattino. Lo staff ha controllato i dati e il mio nome era sparito. Così ho chiesto spiegazioni pensando a un errore del sistema. Diciamo che non è stata una bella nottata e anche nella mattinata ho dovuto confermare a tanti amici che non c’era nessun errore o virus nel sistema, ma che per un calcolo incomprensibile non sono stato davvero eletto". A poche ore dalla festa Giampedrone ha ricevuto l’abbraccio e sostegno dei fedelissimi al point di piazza Verdi. A esprimere stupore per l’uscita di scena sono arrivati Loris Figoli, Manuela Gagliardi e Oscar Teja.

Come si sente?

"Comunque felice per la vittoria del centrodestra, decisamente amareggiato per un sistema che ha deciso che una lista che ha preso il 9% abbia meno peso di quella che ha totalizzato il 3.5%. E’ così difficile da spiegare che poi non dobbiamo stupirci se gli elettori prendono le distanze dalla politica. Come puoi far comprendere a chi ti ha votato che non verrai eletto nonostante il numero di preferenze altissimo?".

Ha parlato con Marco Bucci?

"Si, intanto per fargli i complimenti per la vittoria. Sono sicuramente in buone mani perchè saprà lui come muoversi e rispetterò la sua decisione. Non avevamo parlato di ruoli prima del voto e non lo faccio adesso, sono a disposizione però siamo a rivendicare un risultato eccellente. Pur prendendo atto della situazione". Il coordinatore della lista Loris Figoli è stato meno diplomatico. "Siamo sbigottiti – ha commentato – da una situazione che non fa che aggravare la freddezza e l’allontanamento degli elettori. Siamo soddisfatti per la vittoria ma dobbiamo porre sul tavolo politico questa questione. Non si può rinunciare a un rappresentante del territorio che ha ottenuto un simile risultato". Anche l’assessore comunale Manuela Gagliardi ha evidenziato lo straordinario risultato di Giampedrone. "Lo rivendichiamo con forza e orgoglio. Abbiamo festeggiato la vittoria di un presidente che ci rappresenta tutti ma anche per il risultato individuale di Giampedrone che non può essere messo in discussione".

Massimo Merluzzi