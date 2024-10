Il centenario del Palio del Golfo, le Frecce Tricolori sulla Morin

La Spezia, 26 ottobre 2024 – Le Frecce Tricolori protagoniste sui cieli del golfo in occasione del centenario del Palio del Golfo. É più di una suggestione, quella cui stanno lavorando il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate per rendere l’edizione numero cento della disfida remiera un evento indimenticabile. La giunta comunale della Spezia nell’ultima riunione di giovedì mattina ha infatti approvato la richiesta che entro la fine del mese sarà presentata all’Aero Club d’Italia per inserire, nel calendario 2025 delle edizioni della storica pattuglia acrobatica, anche la data di domenica 3 agosto, giorno in cui le tredici borgate del golfo si sfideranno per conquistare il drappo della storica edizione.

La candidatura spezzina, presentata dal Comune in qualità di ente promotore in collaborazione con l’Aero Club di Lucca in qualitò di ente organizzatore, non dovrebbe avere difficoltà ad essere accettata, con Palazzo civico che ha già messo nero su bianco la propria dispo nibilità a riconoscere un contributo economico fino a 40mila euro a favore dell’AeroClub Italia per la realizzazione dell’evento: una somma necessaria a coprire le spese spese assicurative, logistiche e amministrative dell’evento, oltre ovviamente alle spese per l’ospitalità del personale militare che sarà protagonista dell’evento. Non sarà la prima volta che le Frecce Tricolori accompagneranno la disfida remiera. In tempi recenti si sircordano le esibizioni del 2008 e del 1981, anno in cui la disfida, a causa delle gazzarre scoppiate tra le borgate, alla fine non si disputò.