Frana sull’Aurelia. Giornata di disagi nella vallata del Vara

Ancora disagi sulla statale Aurelia, per una nuova frana che nella mattinata di ieri ha provocato l’ennesima chiusura della strada. Si tratta del punto in cui nelle scorse settimane il fiume Vara aveva provocato il crollo di una parte della strada (nella foto) portando alla chiusura temporanea e poi alla riapertura a senso unico alternato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.