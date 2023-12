Doppio appuntamento alla libreria Liberi Tutti. Dialogo con gli autori Fiaschi e Della Croce

Doppia presentazione, venerdì, alla libreria Liberi Tutti. Alle 18.30, in dialogo due autori, una città, La Spezia pre e post bellica, grazie a ‘Nero come la neve’ di Marco Della Croce e ‘Il vento sull’erba’ di Patrizia Fiaschi. Nel primo, mentre la città è flagellata da una terribile tramontana, i protagonisti, nella settimana di Natale del 1938, dovranno districarsi tra spie dell’Ovra, camicie nere, medici avidi, direttori didattici, sovversivi da operetta, prostitute d’alto bordo, galeotti redenti, portieri esaltati e infermiere sognatrici, riuscendo, alla fine, a scoprire la terribile verità. Nel secondo, una Genova grandiosa fa da teatro ai personaggi di questa storia – tra cui uno schivo e carismatico Sandro Pertini – in cui la forza della verità si impone sugli errori umani ripercorrendo tappe importanti del secolo che ci ha consegnato al tempo delle incertezze. L’entrata alla libreria di via Tommaseo è libera. Ulteriori informazioni allo 0187 020576.