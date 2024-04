Diritti dei minori o minori diritti?. I dati nel saggio di Marina Pratici

Da sempre attenta alle problematiche della violenza sull’infanzia, Marina Pratici (nella foto), saggista, critico letterario e poetessa, presenterà oggi, alle 17 nella sala degli Olivetani alle Grazie – nell’ambito delle iniziative di ‘PortovenereCultura’, discutendone con Riccardo Balzarotti – il proprio saggio ‘Nel segno di Erode - Diritti dei minori o diritti minori?’, dove si analizza la casistica dei diritti minorili negati. L’aspetto legislativo con la definizione e l’evoluzione legislativa dei diritti umani apre il libro, poi l’autrice fa una serie di considerazioni sulla violenza sui minori e in questo senso violenza non è solo l’abuso sessuale. Il testo non può, purtroppo, non ricordare quanto sia lungo l’elenco degli abusi ai danni dei minori: dalle bambine-sposa in molti Paesi o ancora l’odiosa pratica dell’infibulazione o mutilazione genitale femminile in Africa. E ancora i bambini mandati sui campi minati come apripista per altri soldati, bambini-soldato, o la vendita di bambine come in Estremo Oriente o Sud America. Fenomeni come il ripugnante ‘bacha bazi’ in Afghanistan dove la vendita di bambini avviene per intrattenimento sessuale o il ‘bacha posh’.