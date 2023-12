Dipendenze più precoci. Molti minori sotto la lente

Dipendenze sempre più precoci: non solo alcool, ma anche droga e gioco d’azzardo minano la crescita dei giovani spezzini. Sebbene dai dati messi a disposizione da Asl5 emerga una sostanziale riduzione del numero di persone assistite – dopo il boom che aveva caratterizzato l’immediato post pandemia – allo stesso tempo si evince come siano sempre numerosi i casi di giovanili in carico ai Sert distrettuali. Nel 2022, gli utenti under 35 in carico presso i centri di consultazione per adolescenti e famiglie di via Nino Bizio alla Spezia e di via Alighieri a Sarzana, oltre a quelli assistiti direttamente dal Sert, sono stati 275, di cui 18 minorenni e ben 99 d’età compresa tra 18 e 24 anni. "In base alla nostra esperienza clinica – spiegano dalle strutture specialistiche di Asl5 – si può ritenere che nelle fasce di età più giovani, indicativamente sino ai 17 anni, le sostanze di uso prevalente siano la cannabis e l’alcool, a cui si affiancano, nella fascia di età successiva, indicativamente dai 18 ai 24 anni, le sostanze ’stimolanti’ quali cocaina, amfetamina, Mdma e talora la Ketamina; dopo i 24 anni prevalgono, come sostanze di abuso primaria, la cocaina e l’eroina". L’alcolismo è ancora una piaga: 32, nel 2022, le persone con meno di 35 anni prese in carico per i disturbi da abuso di sostanze alcoliche presso i Noa, nuclei operativi alcologia di Asl5 di Spezia e a Sarzana. Il numero più consistente riguarda la fascia d’età compresa tra 25 e 34 anni, con 29 persone prese in carico; per la prima volta, tuttavia, nel 2022 è stato preso in carico anche un minorenne. In calo – almeno tra le fasce più giovani della popolazione – le persone prese in carico per problemi legati al gioco d’azzardo. Alla struttura Gap di Asl5, dedicata al gioco d’azzardo patologico, sono state assistite lo scorso anno sedici persone d’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Un’attività quella del Sert, che si estende anche all’interno del carcere spezzino di Villa Andreino, dove nel 2022 le persone under 35 seguite per disturbi legati all’utilizzo di droghe e alcool sono state 60.

Matteo Marcello