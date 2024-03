"Derby di Promozione: Don Bosco e Tarros Sarzanese terminano 0-0"

Don Bosco

DON BOSCO: Greci, Antonelli (83’ Berti), Romanelli, Morettini (83’ Falli), Boggio, Mazzantini, Raso (59’ Vargas), Campagni, Di Muri, Pesare (59’ Adami), Cuccolo. (A disp. Ciardi, Pisacane, Ferretti). All. Bastianelli.

TARROS SARZANESE: Blandi, Tonazzini, Cristiani, Musetti, Lanterna, Casciari, Bergitto (70’ Negri), Fabiani, Petriccioli (73’ Lucchi), Tivegna, Neri (82’ Luca). (A disp. Pagani, Mazzi, Milone, Mannelli, Giovannoni, Riviera). All. Calise.

Arbitro: Ugolini di Spezia.

LA SPEZIA – Termina sullo 0-0 l’atteso derby di Promozione tra Don Bosco e Tarros Sarzanese. Il team di Clodio Bastianelli domina l’incontro soprattutto nel primo tempo ma non riesce a concretizzare le numerose occasioni da rete create. I salesiani scendono così al sesto posto scavalcati dalla Sampierdarenese. I sarzanesi conquistano un punto per la loro precaria posizione di classifica. Al ‘Cimma’ di Pagliari i padroni di casa partono forte e al 6’ sono subito pericolosi: cross di Di Muri, velo di Cuccolo, per Campagni il cui tiro a botta sicura è deviato sul palo da Blandi. Al 9’ ancora Blandi è attento a respingere una punizione di Pesare che poco dopo al 10’, smarcato da Cuccolo, calcia di poco a lato con un tiro a giro. Al 23’ Raso calcia di poco a lato. Al 31’ Pesare calcia a lato dopo essere servito da una punizione di Cuccolo. All’81’ il neoentrato Vargas spreca una ghiotta occasione solo davanti al portiere.

P.G.