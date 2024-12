Della Croce ospite della 1° Maggio

Nella sala parrocchiale ‘Itala Mela’ a San Terenzo, oggi dalle 16, avrà luogo il sedicesimo appuntamento della rassegna letteraria 2024 organizzata da Coop 1° Maggio. Sarà dedicato alla presentazione del romanzo giallo ‘Un oscuro delitto’, ultimo lavoro dello scrittore spezzino Marco Della Croce. Tra familiari indifferenti, prostitute indulgenti, suore con poca fede, psichiatri ambiziosi, atleti che non si arrendono, innocenti in galera, sovversivi alla riscossa e attori non allineati, la polizia riuscirà, alla fine, a capire che le radici del terribile delitto affondano in un passato sconvolgente. Beppe Mecconi, curatore della kermesse, dialogherà con l’autore. "Con Marco Della Croce e l’ultima indagine del Commissario De Santis, si conclude la terza edizione della Rassegna letteraria organizzata da Coop 1° Maggio – rileva Settimo Scatena, presidente della cooperativa – . Un ciclo ricchissimo di incontri con gli autori sempre più apprezzato dai lettori. Adesso il nostro impegno è rivolto al 2025, con l’ambizione di fare ancora meglio".