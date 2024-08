Controlli e sicurezza sulle strade. Nuove telecamere sulla via Cisa

Il passaggio sul via Cisa, una delle arterie maggiormente trafficate della Provincia spezzina sarà sempre più controllato. Quello di Santo Stefano Magra è stato tra i primi Comuni della Val di Magra a sperimentare il sistema di controllo del territorio attraverso le videocamere e l’aiuto della tecnologia. Nel tempo l’amministrazione comunale e il comando della polizia municipale hanno integrato e potenziato il servizio per garantire la completa copertura di diverse zone. Il nuovo step per incrementare i livelli di sicurezza del controllo sul territorio e di deterrenza ai fenomeni delinquenziali il Comune di Santo Stefano di Magra è l’ implementazione dell’attuale videosorveglianza con un sistema di telecamere lettura targhe Ocr che verrà attivato a breve. L’impianto proprio grazie alla lettura immediata dei codici è in grado di rilevare i veicoli rubati, ovviamente se il furto è già stato denunciato, sprovvisti della copertura assicurativa oppure con la revisione scaduta nell’ottica di una maggiore sicurezza per i propri cittadini. Per predisporre l’intervento è stata opportuna una collaborazione esterna di un professionista per la programmazione e gestione esecutiva dell’implementazione del sistema di di telecamere attualmente in uso oltre che del supporto legale in materia di privacy nell’ambito del regolamento sulla videosorveglianza. E’ stato per questo affidato allo studio C.S.S servizi di ingegneria di Firenze l’incarico di fornire il supporto tecnico e quello legale in materia di privacy impegnando a bilancio la somma di 4 mila euro. Con il via libera dunque il comando della polizia local diretto da Maurizio Perroni potrà procedere all’installazione delle telecamere nella zona più sensibile del territorio.

Un nuovo passo avanti sul controllo stradale è stato mosso anche l’amministrazione comunale di Sarzana investirà sul sistema di monitoraggio e controllo già attivo con un centinaio di telecamere potenziandolo ulteriormente grazie all’’installazione di telecamere con tecnologia Targa System, ovvero un sistema in grado di leggere le targhe dei veicoli in transito su entrabi i sensi di marcia. Verranno installate le nuove cinque telecamere nelle principali zone viabilistiche individuate dal comando della polizia municipale diretto da Ilaria Benassi acquistate dalla Engineering srl per una spesa di 34mila 648 euro.

Massimo Merluzzi