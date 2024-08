Cinquanta nodi, zero emissioni. Il chase boat alimentato a idrogeno consegnato ad American Magic

Alimentata completamente a idrogeno, volerà sull’acqua a una velocità di 50 nodi e con un’autonomia di 180 miglia. Quello del BGH-HSV, chase boat che Bluegame, eccellenza del gruppo Sanlorenzo, ha consegnato ieri ad American Magic – team challenger della 37esima edizione dell’Americas’s Cup – è però un volo che va dritto verso il futuro, quello delle alte prestazioni connesse alla sostenibilità ambientale. Non era semplice, unire l’innovazione tecnologica sostenibile con i rigidi protocolli della competizione più antica in assoluto. Bluegame è andata oltre, fornendo al challenger della Coppa America non solo una barca in grado di tenere il passo dell’AC75 che prenderà parte alla storica competizione, ma di operare generando zero emissioni: l’utilizzo dell’idrogeno come unico sistema propulsivo segna un traguardo importante in termini di tecnologia sostenibile, non solo per Bluegame e il Gruppo Sanlorenzo, pioniere del settore nel percorso verso la carbon neutrality, ma per tutta la nautica da diporto. Il chase boat sarà utilizzato da American Magic per la raccolta dei dati relativi alle prestazioni dell’AC75, e anche come barca da supporto. Ieri mattina, la cerimonia di consegna nella sede spezzina di Sanlorenzo, simbolizzata dalla consegna del tappo della bottiglia utilizzata per il varo tecnico dell’imbarcazione, avvenuto il 18 marzo scorso. "Questa barca è la prova dello spirito di Bluegame, una storia di innovazione e coraggio di osare l’inosabile. Con American Magic ci unisce lo spirito competitivo e l’andare oltre i limiti. Questo non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza per nuove sfide". E infatti,

nelle prossime settimane Bluegame consegnerà un’altra unita BGH ad un altro challenger di America’s Cup, Orient Express Racing Team; l’esperienza maturata e il know-how acquisito faranno da trampolino della futura linea BGF, il cui primo modello è previsto per il 2025. Alla cerimonia era presente anche Terry Hutchinson presidente e skipper del team americano e leggenda dell’America’s Cup. "Scegliere Bluegame è stata una decisione facile per American Magic. La loro passione per un’innovazione di tipo ecosostenibile li rende un partner ideale per questa iniziativa rivoluzionaria". Una sfida vinta, per la quale è servito un team di eccezione, come ha spiegato anche Luca Santella, Head of Product Strategy e leader del progetto BGH. "Una serie di sfide estremamente complesse – ricorda Santella –. Bluegame ha puntato su una squadra di eccezionale competenza, composta da professionisti con esperienza nella Coppa America. Gli sforzi e gli ingenti investimenti per ottenere prestazioni, velocità, manovrabilità e affidabilità sono stati premiati, e il risultato è un’imbarcazione che segna un nuovo traguardo nell’applicazione di tecnologie all’avanguardia per una nautica sostenibile".

Matteo Marcello