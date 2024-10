Ceparana, tornano i ladri. Tre alloggi presi di mira

Tre tentativi, di cui uno andato a segno. I ladri sono tornati a fare capolino a Ceparana. Lo scorso week end, i topi d’appartamento hanno insidiato alcune abitazioni situati nella zona residenziale a ridosso dell’area fluviale, da via Vecchia a via Beghillo fino ad arrivare al Giarizzo, a poca distanza dal campo sportivo comunale. Magro il bottino ricavato dai malviventi, decisamente maggiore la paura provata da una coppia di anziani che si trovava nell’abitazione nel momento in cui i ladri hanno tentato di scardinare un ingresso per penetrare nell’alloggio. Solo in un caso, i topi d’appartamento sono riusciti ad allontanarsi da un’abitazione con le mani relativamente piene: i soliti ignoti dopo essere riusciti a entrare in una casa, sono riusciti a mettere le mani su sessanta euro tra spiccioli e banconote. Non propriamente il bottino che si aspettavano di poter ricavare dopo la fatica di scassinare la porta dell’abitazione.

Una delle persone interessate dai blitz dei malviventi ha presentato denuncia al la locale caserma dei carabinieri di Ceparana, che ora indaga sugli episodi. Non è escluso che già nei prossimi giorni possano essere acquisite le telecamere di videosorveglianza situate ai varchi del paese per cercare di risalire a indizi utilia all’individuazione dei malviventi. Di certo, era da molto tempo che il paese valligiano non era interessata dalle ’visite’ dei topi d’appartamento. Episodi che, una volta approdati sui social, hanno fatto emergere una certa preoccupazione da parte della popolazione.

mat.mar.