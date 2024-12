"Caos biglietti sugli autobus"

"Sulla vicenda del trasporto pubblico locale, a circa due mesi dall’insediamento dei nuovi gestori, continuano a concentrarsi criticità che non fanno ben sperare per il futuro". Il gruppo consigliere del Pd (Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani e Piera Sommovigo) punta il dito sui "pagamenti degli stipendi di Novembre per i lavoratori del subappalto, avvenuti sul filo dei termini previsti. Continuiamo inoltre a ricevere segnalazioni, da parte dei cittadini, su un servizio erogato con problematicità e ritardi. A questo si aggiunge il fatto che i mezzi utilizzati dal subappaltatore risultano privi di obliteratori, non consentendo cosi la regolarizzazione del titolo di viaggio". Questo mette i passeggeri rischio "di incorrere in sanzioni senza avere alcuna colpa, mentre sull’azienda si va a configurare un potenziale danno economico. E ricordiamo che questi mezzi non dovrebbero proprio circolare, in quanto sussiste sui nuovi gestori l’obbligo di acquistare i mezzi dei precedenti affidatari".

I consiglieri del Pd sottolinea come "di fronte a tutto ciò ci pare evidente che la vicenda del trasporto pubblico locale non sia per nulla conclusa, ma sia ancora attraversata da questioni irrisolte, nel silenzio del Comune e Provincia. Per quanto ci riguarda, siamo pronti ad affrontare tutte le problematiche nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia, già più volte posticipata su richiesta dei vertici di Atc, non appena questi ultimi si decideranno a confermare una data. Non rinunceremo a pretendere risposte dall’amministrazione e dall’azienda".