Caccia al terzo mandato: "Valorizziamo il borgo e tuteliamo la costa"

Giorgio Bernardin si candida con la lista "Costituzione" per guidare, per la terza volta, Bonassola. Tra gli argomenti portati avanti dal suo programma, Bernardin, punta su due tematiche in particolare: combattere l’erosione marina della spiaggia e implementare l’energia green. In merito al primo punto spiega: "La nostra è una bellissima spiaggia, ma tutti gli anni viene consumata ed erosa dal mare. Abbiamo un golfo particolare, con onde molto alte. Così abbiamo deciso di mandare avanti una richiesta di finanziamento regionale per 1.400.000 euro, sperando che venga accolta, per la salvaguardia della costa". Proprio sul territorio di Bonassola si estende la pista ciclopedonale che collega Levanto, Bonassola e Framura e che, con tale opera di salvaguardia, secondo Bernardin, potrebbe essere valorizzata e protetta. "Abbiamo – sottolinea – una pista ciclopedonale veramente bella che si estende sul nostro territorio a parte una piccola parte a Framura. Abbiamo quindi una vasta area esposta al mare che va protetta".

La seconda tematica si incentra invece sull’energia verde. "Abbiamo preso accordi con Enel X – racconta- per poter piazzare dei pannelli fotovoltaici in una zona adatta, in modo da produrre energia verde. Siamo avanti con il progetto, i tecnici sono già venuti ripetutamente a vedere il sito. Si tratta di un’opera che non necessita di finanziamenti perché Enel X si impegnerebbe finanziariamente in toto. A noi verrebbe assegnata una quota annuale per lo sfruttamento di questa area". Tutela dall’erosione, energia pulita ma anche decoro urbano e pulizia, sono tra i pensieri del candidato. "Ci dedichiamo alla pulizia in maniera quasi maniacale - spiega Bernardin- non c’è mai una carta per terra. Sia d’inverno che d’estate cerchiamo di tenere il paese nel migliore dei modi".

Maria Cristina Sabatini