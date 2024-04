Buticchi a Lucca per Città di carta

Per il terzo anno consecutivo, lo scrittore spezzino Marco Buticchi sarà presente al Festival Lucca Città di Carta, la fiera del libro e della carta che si svolge al Real Collegio sabato e domenica. Quest’anno, l’autore di bestseller per Longanesi, si troverà nelle insolite vesti di scrittore insegnante curando un laboratorio di scrittura dal titolo ‘Viaggio nella scrittura del romanzo d’avventura, tra aneddoti ed esperienza personale’. L’appuntamento, completamente gratuito, è fissato per sabato alle 17.30 (info a [email protected]). "Insieme a Marco Vichi e Marco Pardini, Buticchi è diventato a tutti gli effetti uno dei padrini del nostro Festival – dicono i promotori – . È stato presente fin dalla prima edizione, partecipando anche alla rassegna ‘La Villa dei Libri’, che si è svolta ad ottobre a Villa La Principessa sempre a Lucca. Quest’anno il suo laboratorio è un grande regalo per tutto il pubblico presente". Ricordiamo che, alla kermesse toscana partecipa anche l’arcolana Daniela Tresconi, una dei soci fondatori dell’omonima associazione che cura organizzazione e rapporti istituzionali.