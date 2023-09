Bonassola Colpito da malore, vicesindaco ricoverato

Ha accusato un malore al termine di una riunione con alcuni cittadini: subito soccorso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova. Tutta Bonassola col fiato sospeso per le sorti di Marco Lagaxio, 47 anni, vicesindaco del borgo rivierasco, ricoverato da lunedì sera nel nosocomio genovese. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione, con i medici che si sono riservati la prognosi. L’episodio è avvenuto attorno alle 19 nei pressi di via Gavazzo, dove poco prima si era tenuta una riunione tra alcuni politici della maggioranza e un gruppo di cittadini. La situazione è precipitata in pochi secondi, con l’uomo che, impegnato in una conversazione, ha fatto appena in tempo a manifestare il proprio malessere prima di accasciarsi su una sedia. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati da alcuni presenti (tra cui il sindaco Giorgio Bernardin; ndr): sul posto, l’ambulanza della pubblica assistenza di Bonassola, l’automedica Delta3 del 118 spezzino, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Tenuto conto della gravità della situazione, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, decollato da Albenga, con l’uomo trasportato in poche decine di minuti al pronto soccorso del San Martino: dopo le prime terapie, il 47enne è stato tarsferito nel reparto di rianimazione.