Befana insidiata dal maltempo. La vecchina non cede al meteo

La maggior parte delle associazioni, per festeggiare comunque la ricorrenza della Befana, si è organizzata in vista del brutto tempo annunciato dalle previsioni meteo per domani; altre, invece, non trovando soluzioni alternative all’arrivo della vecchina all’aperto hanno, loro malgrado, dovuto rinunciare. Come l’associazione Life on the Sea che ha annullato ‘La Befana vien dal mare’, rimandata direttamente al prossimo anno.

L’associazione Prospezia Ciassa Brin, invece, domani alle 16 porta in piazza Brin la Befana, che distribuirà gratuitamente ad ogni bambino una calzetta (in caso di pioggia l’evento sarà spostato in via Castelfidardo 1, nella sede del sodalizio). Anche quest’anno, poi, il weekend dell’Epifania sarà caratterizzato dalla distribuzione gratuita di giocattoli e libri per bambine e bambini alla Spezia ed a Sarzana, organizzata da Cgil, Arci, Anpi, Circolo Operaio, Centro di documentazione Logos e D.L. Stella Rossa Canaletto: l’iniziativa, ‘Giocattoli di tutti i paesi unitevi’, si svilupperà in piazza Brin domani dalle 15 alle 18 e a Sarzana in piazza Luni, domenica alla stessa ora.

Arriva la Befana anche nella tensostruttura a Vernazza e a Brugnato, oggi dalle 16 alle 18, al centro congressi con un laboratorio per bambini per costruire la scopa della befana, poi domani dalle 15.30, in prossimità del museo Diocesano (in caso di pioggia al centro congressi), falò di richiamo e dalle 16.30 la consegna delle calze, fra vin brulé e cioccolata calda. E pure a Follo, domani alle 15 nella nuova piazza del municipio, con giochi per bambini e pentolaccia, e la musica dei Pedrasamba.

Nel Comune di Lerici, domani la consegna delle calze della befana avverrà in tutte le frazioni del territorio: a Tellaro, in piazza Rainusso, alle 11 a La Serra, Pugliola, Pozzuolo e Muggiano dalle 10, in piazza Garibaldi a Lerici alle 12 e in piazza Brusacà a San Terenzo alle 14.30.

Marco Magi