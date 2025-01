Autisti senza stipendio, è polemica. A Natale saltata la retribuzione

Niente stipendio di dicembre ma neppure nessuna data certa sull’arrivo della retribuzione. L’attesa dovrebbe essere di due settimane ma la partenza del rapporto non è, come ribadito dalle siglie sindacali, per nulla favorevole. Dopo aver atteso invano il pagamento dell’ultima mensilità del 2024 gli autisti del trasporto pubblico locale che prestano servizio nell’appalto gestito dalla società Trotta subentrata a Seal hanno alzato la voce. Ieri mattina le associazioni sindacali hanno avuto un primo contatto con l’ufficio personale della società, con sede a Roma, per chiedere informazioni sui ritardi e sulle tempistiche di pagamento. Non ricevendo certezze. Le segreterie territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Faisa Cisal, Ugl Fna hanno espresso la propria preoccupazione rivolgendo l’appello oltre che alla direzione dellaTrotta Bus Service al sindaco e presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini e Giovanni Copello amministratore delegato Atc Esercizio.

"A preoccuparci – scrivono i sindacati – non è soltanto il mancato pagamento, fatto oggettivamente grave, ma tutta una serie di voci che sosterrebbero che tale mensilità verrà erogata soltanto tra 15 giorni. Sicuramente, a distanza di pochi mesi dal subentro nell’appalto del trasporto pubblico locale tale episodio non depone a vostro favore, considerando che chi vi ha preceduto era puntuale nei pagamenti. Ma fatto a nostro parere ancor più grave è il non aver avvisato le associazioni sindacali oltre che i lavoratori di tale problema. Lavoratori che fanno affidamento sullo stipendio per far fronte alle loro esigenze di vita quotidiana e che in tal senso hanno bisogno di certezze assolute. E’ doveroso fornirci tempi certi per il pagamento delle spettanze dei lavoratori ed una spiegazione a quanto accaduto. Restiamo a disposizione". Il subentro della società trotta nel servizio era stato accompagnato da un lungo elenco di problemi e ricorsi.

Intanto anche dalla Capitale sarebbero sorti problemi per la Trotta Bus Services per quanto riguarda la gestione delle linee di trasporto periferico di Roma. Atac, che aveva dato in subaffidamento all’azienda 9 linee giubilari ed altre 7 che avrebbe dovuto gestire da marzo 2025 a dicembre 2027, pare decisa a tornare sui suoi passi escludendo dalla gestione del servizio i privati. Se così venisse confermato i le linee giubilari verrebbero nuovamente gestite dalla municipalizzata di Roma.

Massimo Merluzzi