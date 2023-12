Autista Atc aggredito

Sette giorni di prognosi: è il risultato dell’ennesima aggressione avvenuta ieri mattina ai danni di un’autista Atc. L’episodio in viale San Bartolomeo: all’origine, probabilmente, un diverbio stradale, sfociato all’altezza della darsena in un vero e proprio ’assalto’ al mezzo pubblico. Una macchina e un furgone hanno letteralmente bloccato il mezzo Atc invadendo entrambe le corsie: tre persone hanno provato ad entrare nel bus e poi hanno affrontato l’autista, e dopo averlo bloccato per la sciarpa lo hanno colpito con una serie di pugni dall’altro. L’autista per fortuna è riuscito a liberarsi e a contattare la centrale operativa, che subito si è adoperata per soccorrerlo e accompagnarlo al Pronto Soccorso dove è stato medicato con una prognosi di 7 giorni. "Quello che è successo è inammissibile – afferma il segretario provinciale Faisa Cisal Stefano Viani –. Ci siamo mobilitati per garantire assistenza al collega e abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’azienda circa il recupero dei filmati del mezzo e di un secondo bus fermo davanti al luogo dell’episodio, che ci auguriamo possano aiutare a identificare e condannare gli autori di questa violenza".