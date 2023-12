"Aumentare il prezzo dei treni farà crescere il traffico di auto"

Azione La Spezia interviene in merito alla questione delle tariffe per i treni per le Cinque Terre. "Prendiamo atto – dice Laura Porcile segretario provinciale – che la Regione mantiene la volontà di aumentare le tariffe ferroviarie nelle Cinque Terre per i turisti. Una delle evidenze è l’eventuale successivo possibile aumento del traffico privato via gomma se le tariffe salissero in maniera importante come annunciato. Per superare le problematiche dell’eccessivo accesso alle Cinque Terre i ragionamenti devono essere complessi e ad un tavolo di lavoro con la Associazioni di categoria e gli enti locali possono essere fatte, a seguito di approfondimenti , proposte adeguate e rispondenti alle necessità del territorio. Per questi motivi il nostro consigliere regionale Pippo Rossetti presenterà un interrogazione per sapere se "il presidente Toti intende ascoltare i pareri contrari ricevuti rispetto alla nuova rimodulazione tariffaria dei biglietti del treno per i turisti delle Cinque Terre avviando un lavoro più complessivo e articolato".