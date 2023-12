Appello di don Mochi: "Donate abiti per i poveri"

"Il freddo di questi ultimi giorni ci ricorda i tanti poveri che frequentano il nostro oratorio per una doccia calda, il cambio di biancheria e per poter consumare un caffelatte caldo con una fetta di torta. A queste persone vogliamo offrire una protezione ulteriore dal freddo. Per questo chiediamo a chi può di portare guanti, sciarpe, berretti di lana, calze calde di cotone e anche coperte. Chi avesse anche abiti potrà invece metterli nei contenitori della Caritas o portarli al convento dei frati di Gaggiola, dove esiste un servizio di distribuzione di abiti e scarpe per i bisognosi". L’appello per una raccolta straordinaria di coperte di lana e indumenti per i poveri arriva da da don Mirko Mochi, parroco di Nostra signora della Neve. Nel periodo natalizio la parrocchia di viale Garibaldi moltiplica le iniziative di solidarietà a favore dei bisognosi.

F.D.