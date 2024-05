Aperture extra per Yamashita

Tre giornate di aperture straordinarie della Torre dei Vescovi di Luni per visitare l’evento culturale dell’estate castelnovese. E’ partito il viaggio di Michael Yamashita, la mostra del fotografo giapponese tra i più noti al mondo dal titolo ’Sulle tracce di Marco Polo’ organizzata dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con la società Sudest57 e la curatrice Biba Giacchetti. Sono 35 le fotografie scelte e esposte nelle stanzette della torre fino al 13 ottobre. La mostra sarà aperta nei giorni 1-2-3 maggio dalle 10 alle 12-30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. Nei mesi di maggio e giugno sarà possibile visitarla soltanto il sabato e domenica mentre a luglio e agosto verranno aumentati i giorni di apertura. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, 5 il ridotto. Per informazioni anche per eventuali visite di gruppo è possibile contattare il numero 335-6447821.