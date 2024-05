Ancora due posti da assegnare. Torna il Frosinone, sogna Carrara

Un ’dolce dejavu’ per gli aquilotti: il ko casalingo contro l’Udinese è costato la retrocessione in B al Frosinone, prossimo avversario quindi dello Spezia nel campionato 2024-25. E qui entra in gioco un bel ricordo: l’ultima volta dei ciociari al ’Picco’ in cadetteria, è stata in occasione della finale playoff che sancì la storica promozione in A delle Aquile (nella foto) all’epoca guidate da Italiano. Chissà che la storia non possa ripetersi... Con il ritorno dei gialloblù in B (beffati sul filo di lana da Udinese ed Empoli) mancano solo due tasselli per completare l’organico della prossima B: nel puzzle finirà la perdente della finale playoff Venezia-Cremonese, arrivate a giocarsi la A battendo in semifinale rispettivamente Palermo e la sorpresa Catanzaro. Andata il 30 maggio a Cremona, ritorno il 2 giugno a Venezia: i lagunari partono con il vantaggio del piazzamento in classifica. Per l’altro posto in B bisogna guardare invece ai playoff di serie C, arrivati alle semifinali dopo il lungo cammino delle fasi intergirone e nazionali: le sfide sono Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento con andata in programma stasera alle 21, il ritorno a campi invertiti domenica 2 giugno. Le due vincenti si contenderanno in finale (5 e 9 giugno) un posto in serie B. In questa fase non vale più il piazzamento in campionato: in caso di parità supplementari e rigori.

Claudio Masseglia