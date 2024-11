Alla ricerca di tecnici e specialisti. Le tante occasioni in...alto mare

Intorno al mondo della nautica, alle grandi e lussuose imbarcazioni, un sogno per molti una realtà per pochi, ruota un universo in costante crescita che contribuisce a favorire l’occupazione. Aziende artigiane, meccaniche, elettriche e perfino immobiliari sono direttamente collegate agli yacht e ai cantieri dove vengono costruiti. Una mole di lavoro enorme che però non sempre viene adeguatamente soddisfatta, almeno non da manodopera italiana. All’appello mancano elettricisti, idraulici, verniciatori, falegnami ovvero tutte quelle categorie di maestranze specializzate che sono indispendabili per la manutenzione di una barca. Come ogni abitazione infatti anche quelle che si muovono tra le onde necessitano di interventi, anche di routine, con la differenza che la chiamata di intervento urgente da parte di una clientela in grado di sostenere economicamente le spese può arrivare anche dall’altro capo dell’oceano. L’evento B2B Mare rappresenta anche l’occasione per aziende spezzine di farsi conoscere...a casa propria. Come il caso di Navitec, azienda di meccanica navale con sede a Ceparana. "Lavoriamo da anni in Francia – spige l’amministratore Michele Marchi – e questa opportunità ci consente di promuove la nostra attività anche a casa nostra". Francesca Poeta della Heat Cold System di Genova conosce bene la zona spezzina avendo anche una sede a Viareggio. "Siamo specializzati negli impianti di condizionatori e refrigerazioni su imbarcazio dai 20 metri. Anche le imbarcazioni come ogni immobile ha bisogno di manutenzione ma il lavoro aumenta vista la crescente richiata del prodotto ma spesso c’è difficoltà nel reperire tecnici. Uno yacht porta lavoro diretto al cantiere che lo realizza ma anche agli elettricisti, idraulici e artigiani". Proprio in questo settore lavora Rossella Campice della Rmg Tappezzeria nautica. "Realizziamo interni per le imbarcazioni. Tutto su misura e personalizzato quindi con estrema cura. Ma il settore dei tappezzieri e cucitori di tessuti e pelle non ha ricambi perchè sono pochi i giovani che si affacciato alla professione. Mia figlia Gaia di 25 anni ha seguito le mie orme ed è tra le più giovani in Italia". Motoristi cercasi. L’appello è lanciato da Giulio Maggiali titolare dell’azienda spezzina di riparazione motori diesel creata dal padre Guglielmo negli anni Sessanta. "Abbiamo lavorato molto nel settore militare e adesso siamo nel crocieristico, 25 dipendenti e lavoriamo con personale altamente specializzato. proprio per questa particolare qualifica è sempre più difficile trovare giovani che rispondano alle richieste di lavoro. Un peccato perchè spesso le aziende devono rinunciare a lavori proprio perchè impossibilitate a dare risposte immediate, spesso anche in giro per il mondo".

Il mondo del mare e della cantieristica richiama personale che necessita di alloggi. L’agenzia immobiliare di Alessandra Massari che si è avvicinata al settore della nautica supportando la ricerca di alloggi, sia per quanto riguarda la vendita che gli affitti".

Massimo Merluzzi