Al volante con responsabilità: "Sul camion già controlli severi"

Alla guida serve responsabilità. Il nuovo codice della strada ha inasprito le sanzioni ma nel mondo dei trasporti le regole sono da tempo severe e le linee da seguire molto rigide. Lo conferma Stefano Ciliento presidente Confartigianato Trasporti. "Per noi cambia poco o nulla – spiega – perchè chi usa un mezzo pesante deve essere una persona responsabile e deve essere lucido. Il tasso zero per noi autotrasportatori è sempre esistito e su questo aspetto non ci sono novità. Alla guida non bisogna assumere neppure un caffè corretto". Apprezzate invece le linee severe sull’utilizzo degli apparecchi telefonici alla guida.

"Il telefonino – conclude – va tenuto in tasca quando si è in viaggio. I nostri mezzi sono ormai tutti dotati dei sistemi che consentono di poter parlare in viva voce oppure utilizzando gli auricolari e i comandi al volante. Insomma guidare con il telefonino in mano può essere tranquillamente evitato proprio perchè è un comportamento pericoloso in qualsiasi momento. A volte dobbiamo lavorare in zone trafficate oppure in autostrade con svincoli e tratti a doppio senso di circolazione ma anche semplicemente all’interno di porti o grandi magazzini. Gli autotrasportatori devono essere lucidi 24 ore al giorno e in questo non serve un nuovo codice della strada per ricordarcelo". Ciliento ricorda inoltre che la categoria degli autotrasportatori è sottoposta a attenti esami periodici. "Ogni anno – conclude – veniamo sottoposti a visite tossicologiche per ottenere l’idoneità alla guida di un mezzo pesante e le aziende possono anche chiedere controlli a sorpresa".

Massimo Merluzzi