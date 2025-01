"Adesso nuove risorse per alimentare il sogno"

Il ’closing’ societario in atto ha determinato le reazioni della tifoseria aquilotta, in questi giorni in fermento anche per il mercato di cui riferiamo nella pagina dello sport. "Ai Platek va il nostro ringraziamento per lo stadio bellissimo che ci hanno regalato, un po’ meno per i risultati sportivi. Speriamo che i nuovi proprietari apportino i capitali necessari per alimentare le ambizioni di Serie A". Lorena Bardi, presidentessa dello storico club ‘Franco Cavatorti’ di Migliarina, è cauta: "Avevo letto su ’La Nazione’ dell’interesse degli australiani, che si è poi materializzato nelle scorse ore. Speriamo che questi nuovi investitori diano slancio alle ambizioni di un intero popolo, che credano nella città e nello Spezia, magari anche con una maggiore presenza rispetto agli americani. Ai Platek va il nostro ringraziamento per lo stadio, un po’ meno per la retrocessione in Serie B del 2023, anche se gli ultimi risultati sportivi sono stati edificanti".

Il tifoso doc Gigi Argilla, che pur abitando a Roma non si perde una partita al ‘Picco’ dello Spezia, auspica un club di nuovo protagonista di grandi imprese: "Mi auguro che la nuova proprietà riporti la nostra squadra del cuore dove merita, ovvero in Serie A, grazie a nuovi e ingenti investimenti. Circola il nome dell’avvocato Andrea Corradino come neo presidente: visto il ruolo che ricopre in città, ciò sarebbe una garanzia di affidabilità della nuova proprietà. I Platek lasciano in eredità un ‘Picco’ bellissimo, che neanche nei migliori sogni potevamo ipotizzare, al netto di qualche errore di troppo sul fronte sportivo, con quella retrocessione del 2023 che poteva essere evitata".

Dello stesso avviso Raffaele Sassarini del Riviera di Monterosso: "C’è fiducia che i nuovi investitori possano consentire allo Spezia di continuare a esistere a livelli ottimali. Magari riportando le Aquile in alto per rivivere quelle emozioni straordinarie che abbiamo assaporato negli ultimi anni, specie in Serie A. Lo dice uno che è da fine anni ‘70 che va al ‘Picco’. I Platek? Li ringrazierò per sempre per il ‘Picco’, uno stadio eccezionale, resta la delusione di quel mercato del 2023 dove si sarebbe potuto fare di più per restare in Serie A. Mi auguro che la nuova proprietà dia il via libera a qualche nuovo giocatore in questi ultimi scorci di mercato, fermo restando che ringrazierò sempre il mister e questa squadra per quanto di grande sono riusciti a realizzare fino ad ora".

Fabio Bernardini