Addetti vendita e parrucchieri

1 TAPPEZZIERE. Tappezzeria artigianale, cerca un tirocinante tappezziere che sarà formato per la realizzazione di tappezzerie per nautica da diporto, interni auto e arredo casa. Tirocinio con successiva possibilità di apprendistato professionalizzante. Full time. Il candidato ideale è ha meno di 25 anni, prima esperienza lavorativa o esperienza minima. Luogo Spezia e cantieri navali di Ameglia. Offerta 56825

2 ADDETTI VENDITA. Commercio al dettaglio di ferramenta e utensileria cerca 2 tirocinanti addetti alle vendite, che saranno formate sul corretto rifornimento dei prodotti sugli scaffali, etichettatura merce, assistenza alla clientela. Tirocinio della durata di sei mesi. Prevista indennità di partecipazione di seicento euro mensili. Offerta 56822

1 PARRUCCHIERE. Salone di parrucchiere e centro estetico ricerca un parrucchiere donna/uomo: dovrà occuparsi del lavaggio teste, applicazione colori, permanenti, pieghe. Si richiede esperienza. Tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo. Possibile part-time o full-time, (venerdì e sabato orario solo a tempo pieno). Sede Spezia. Offerta 56811.

. Società di riparazioni meccaniche di autoveicoli ricerca 3 autisti per soccorso stradale con patente C: dovranno utilizzare specifico mezzo per soccorso stradale sul territorio di Spezia e provincia. Necessario possesso patente C. Preferibilmente età compresa fra i 20 ed i 50 anni. Gradita ma non indispensabile esperienza nel ruolo. Disponibilità al lavoro su turni e a lavorare su week-end e festivi. Prevista reperibilità notturna, una settimana a rotazione. Contratto a tempo indeterminato full time. Offerta 56810