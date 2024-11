A tutto Sapori & Mestieri

Inaugurata ieri in corso Cavour la manifestazione ‘Sapori & Mestieri - Stile Artigiano‘ organizzata da Confartigianato dedicata ai prodotti tipici, dolci e salati, del territorio regionale che durerà sino a domenica con oltre 30 stand di produzioni artigianali. Molti gli appuntamenti in programma per oggi: dall’Area Media partirà alle 10 la ‘Caccia al tesoro alla scoperta delle attività del centro storico della Spezia‘. Alle 10.30 la guida Diego Savani porterà alla scoperta della ‘Città segreta: il quartiere Abissino e altri luoghi nascosti‘. Alle 11 gli allievi e i docenti del Ciofs Liguria prepareranno bignè durante uno cooking show con degustazione. Alle 12 la dirigente del Comune Rosanna Ghirri esporrà il progetto ‘La Spezia Capitale Italiana della Cultura 2027‘. Fra le altre cose, nel pomeriggio, ‘Dall’ulivo nasce un amaro‘, con il nuovo digestivo prodotto del Frantoio Moro di Caniparola. Alle 15.30 “Panisfera, ogni luogo un pane, ogni pane una storia” a cura di Fabrizio Barbaglia e Annalisa Tognoni, consulente turismo. Interverranno l’assessore al turismo del comune della Spezia Maria Grazia Frijia e Antonella Cheli vicepresidente Confartigianato La Spezia. Dalle 16 alle 18 al Museo Lia si esibiranno gli allievi del liceo musicale Cardarelli, mentre alle 17 iniziano i cooking show di Confartigianato, con ‘Pesto Fiore Show, poi alle 18 ‘Quando la birra incontra il cioccolato‘ e alle 19 ‘L’Oro nero del Golfo dei Poeti‘, degustazione di muscoli e muscoli ripieni a cura di Elisa Mondini del ristorante “La Perla” di Lerici e della Cooperativa Mitilicoltori della Spezia. Informazioni sull’iniziativa ai 0187 286655-50-69 o mail a [email protected].

E in occasione della manifestazione ‘Sapori & Mestieri’ organizzata da Confartigianato fino a domani in corso Cavour, stasera si terrà ‘Spezia Notturna: Arte, Gusto & Musica’. Si parte dall’Area Media Confartigianato con le sorprese musicali a cura di Extrapalco, mentre alle 20.30 la West Coast Street Band allieterà le vie del centro storico con un coinvolgente e variegato repertorio. Dalle 21 alle 23 l’apertura straordinaria e ticket ridotto per i musei cittadini, mentre nei locali aderenti all’iniziativa (che si trovano sui canali social e sul sito Confartigianato.it) si potranno degustare cocktail, aperitivi e cene a prezzi convenzionati. In precedenza, con appuntamento fissato alle 17.30, nel cuore della città spazio a ‘Momenti d’oro’, un evento unico e affascinante, una performance che coinvolgerà tutti i presenticon spettacolari costumi dorati, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Un omaggio alla bellezza e alla purezza, ma anche un invito a vivere un’esperienza unica, per uno spettacolo della rassegna ‘La Spezia in festa’.

Nella foto: l’edizione 2023 di ’Sapori & Mestieri’