A Montebello di mezzo si celebra il benessere

Dal pilates alle discipline olistiche, domenica dalle 9 alle 18,30 ci sarà la Festa del benessere a Montebello di mezzo, frazione di Bolano, al parco del centro polivalente. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bolano e comprende numerose iniziative da provare a partire dal ritrovo, anticipato alle 8.45, per chi voglia partecipare alla camminata di 10 chilometri immersi nella natura, condotta dalle guide dell’associazione Antichi Sentieri Liguri, mentre dalle 10 inizieranno il corso di gruppo di pilates con la palestra Equilibrium e a seguire massaggi shiatsu , discipline olistiche, terapie essene ed egizie, osteopatia sia in gruppo che trattamenti individualizzati, tante e diverse proposte offerte e legate al benessere della persona. A pranzo e nel corso della giornata sarà possibile gustare buon cibo, anche questo è benessere, con sapori e profumi che riportano alla tradizione: torte con le verdure dell’orto, dolci con le marmellate, focaccette con i salumi della Lunigiana, pizza e pane cotto a legna accompagnati dai vini della Cooperativa I Castelli di Bolano; saranno presenti anche stand con prodotti fitoterapici, biologici e integratori alimentari, ci sarà l’angolo della nutrizionista. Nel pomeriggio esercizi di osteopatia pediatrica per bambini e un divertente laboratorio teatrale di respiro ed energia. Faranno da cornice la vulcanica maestra Daniela Scattina con il suo libro ’Cibi…amo. Ricette dal mondo per un Mondo Migliore’. realizzato con il contributo degli alunni, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Follo e Calice al Cornoviglio e la mostra fotografica sul cibo "Odi et amo" di Tatiana Mura.