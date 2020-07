Monterosso, 2 luglio 2020 – Le Cinque Terre, e in particolare Monterosso, ancora centri culturali d'eccellenza. Arrivano i grandi nomi della rassegna “Monterosso: un mare di libri” che giunge alla quarta edizione dopo il bel successo degli anni scorsi. Il calendario dell’estate 2020 è stato presentato dal sindaco di Monterosso Emanuele Moggia e dal curatore della rassegna Marco Ferrari. L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della pro loco Monterosso e il contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Sanlorenzo Yachts Spa, Confartigianato e Cna La Spezia. La grafica è a cura di Res Comunicazione. “Visto il decreto firmato il 17 maggio dal Presidente del Consiglio che ratifica la ripresa degli spettacoli e degli eventi all’aperto e al chiuso – affermano i promotori - si è deciso di organizzare per l’estate la quarta edizione di 'Monterosso un mare di libri' al Molo dei Pescatori dove verranno garantite le regole di distanziamento e tutte le norme anti Covid.

Il programma per l’estate 2020 prevede tredici di incontri con i maggiori scrittori di narrativa e saggistica dal 7 luglio al 29 agosto da tenersi sul Molo dei Pescatori oppure in piazza Garibaldi in caso di mare mosso. Particolare attenzione verrà posta anche ad un evento speciale: i 400 anni del Convento dei Frati Cappuccini con la presentazione del volume celebrativo. Tra i nomi di spicco ricordiamo Carlo Cottarelli, Federico Rampini e Massimo Cacciari. Ad aprire la rassegna sarà proprio Carlo Cottarelli martedì 7 luglio alle ore 21,30 al Molo dei Pescatori presentando il volume 'Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere' edito da Feltrinelli. Il volume è un'analisi spietata dei pregiudizi e i luoghi comuni che inquinano i social, i giornali e i talk show, per separare quello che c'è di vero dalla menzogna e dalla propaganda. E avere le idee più chiare sul futuro che ci aspetta. Subito a ruota saranno di scena venerdì 17 luglio Federico Rampini con 'Oriente e Occidente. Massa e individuo' edito da Einaudi e mercoledì 22 luglio Massimo Cacciari che presenterà il volume 'Il lavoro dello spirito' edito da Adelphi. Spazio anche agli autori locali Anna Balzarro, Renato Frezza e Giorgio Pagano. Ospiti del Molo dei Pescatori anche Francesco Occhetta di Civiltà Cattolica, il giallista toscano Giampaolo Simi, lo studioso monterossino Gianni Ciofani, la scrittrice ligure Paola Servente, voce di Radio Babboleo, con il suo originale “Il problema è che mi piaci” edito da Newton Compton, lo scienziato Paolo Ferri a caccia di comete, il coach di Berrettini, Stefano Massari, di origini monterossine, con 'O vinci o impari' edito da Solferino.

Questo il programma completo.

MARTEDI 7 LUGLIO ore 21,30

CARLO COTTARELLI

Presenta 'Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere'

Feltrinelli

Interviene Emanuele Moggia

VENERDI 10 LUGLIO ore 21,30

ANNA BALZARRO

presenta

'Un anno a giugno'

Dei Merangoli editrice

e

RENATO FREZZA

presenta

'Il nettare dei colli'

Youcanprint

Interviene Danilo Francescano

VENERDI 17 LUGLIO ore 21,30

FEDERICO RAMPINI

presenta

'Oriente e Occidente. Massa e individuo'

Einaudi

LUNEDI 20 LUGLIO ore 21,30

FRANCESCO OCCHETTA

presenta

'Le politiche del popolo. Volti, competenze e metodo'

San Paolo Edizioni

Interviene Emanuele Moggia

MERCOLEDI 22 LUGLIO ore 21,30

MASSIMO CACCIARI

Presenta

'Il lavoro dello spirito'

Adelphi

Interviene Luca Basile

VENERDI 24 LUGLIO ore 21,30

GIORGIO PAGANO

Presenta

'Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia e in provincia'

Edizioni Cinque Terre

Interviene Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria

GIOVEDI 30 LUGLIO ore 21,30

GIANNI CIOFANI

Conferenza

'La medicina del futuro: dalla terra allo spazio'

VENERDI 31 LUGLIO ORE 21,30

GIAMPAOLO SIMI

presenta

'L' estate di Piera'

(Scritto con Piera Degli Esposti)

Rizzoli

Interviene Gabriella Tartarini

VENERDI 7 AGOSTO ore 21,30

LA NOTTE DEL FADO

MARCO FERRARI

presenta

'L’incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte'

Laterza

Esibizione del Quartetto Barimar: omaggio a Amália Rodrigues

VENERDI 14 AGOSTO ore 21,30

PAOLA SERVENTE

'Il problema è che mi piaci'

Newton Compton Editori

Intervengono Emanuela Castello e Fabio Fiori

VENERDI 21 AGOSTO ore 21,15

ALBERTO CIPELLI

presenta

'Il convento dei Cappuccini di Monterosso al mare: quattro secoli di devozione, comunità e cultura nelle Cinque Terre (1618-2018)'

VENERDI 28 AGOSTO ore 21,15

PAOLO FERRI

presenta

'Il cacciatore di comete'

Laterza

SABATO 29 AGOSTO ORE 21,15

STEFANO MASSARI

presenta

'O vinci o impari'

Solferino editore

Interviene Giovanni Tortorolo

Marco Magi