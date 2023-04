Seconda Divisione Uisp

L’Fc Boccalone supera 6-3 il Su Cuvile (Anselmi 2) e si riprende momentaneamente la vetta solitaria del girone A di Seconda Divisione: le doppiette di Alex Cazziolato, Ortaggi e D’Elia risolvono una gara che può essere molto importante per il campionato, nella settimana che il Pas Palmas Ristopub osservava un turno di riposo. Dietro alle due di testa si fa spazio l’Immobiliare Rossi, con Iazzetta e compagni che la spuntano 6-5 contro l’Endurance Team, mentre prosegue l’entusiasmante rimonta del Calcio Shop che guadagna posizioni su posizioni: 11 a 3 in questa giornata contro l’Fc Sciangai, con Kevin Cavazza, in grande spolvero, che sale in testa alla classifica cannonieri. Infine, vittoria 3 a 1 dell’Fc Gilema sull’Angolo Pratiche, grazie ai gol di Nelli e Nanni. Nel girone B di Seconda Divisione, invece, il Pathetic Fc, già campione, cede 6 a 10 contro l’Asd Real Prata Restauri, che ottiene così una vittoria prestigiosa in questo campionato di esordio. Sono Bongi e Casaccia a trascinare la squadra di Massini. Cappuccini e Mucci, invece, sono le chiavi che sfrutta l’Underdogz per aggiudicarsi 9-5 il derby contro il Vets 8380, mentre si mantiene in quota il Baraonda con Tony Corridori grande protagonista nel 7 a 2 inflitto al Professione Casa. Bambagioni e Loia vanno in gol a ripetizione nel 23 a 2 con cui il Cassai Gomme sommerge i Wild Boars, mentre lo Sweet Kiss la risolve di misura (9-8) contro il Bivio Ravi (Lanzotti 4), affidandosi come sempre alle straordinarie doti realizzative di Pessia.