La Treves Blues Band festeggia 50 anni di ininterrotta carriera e oggi alle 21.30 sarà in concerto in piazza Vatluna, a Vetulonia, per il "Grey Cat festival". Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves, ha superato in mezzo secolo di vita cambiamenti epocali di mode e costumi. Nell’arco della carriera la sua armonica ha collaborato con i grandi artisti italiani e con artisti di fama internazionale: unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa, con la TBB ha fatto da supporter a grandi artisti, fra cui i Deep Purple nel loro tour italiano e Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma. Prima del concerto, alle 20.30, apertura straordinaria del museo Archeologico "Isidoro Falchi" e visita guidata.