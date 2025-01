Venator, solidarietà di Confesercenti e aperto il tavolo di crisi

SCARLINOMentre Confesercenti Grosseto si schiera, con il proprio presidente provinciale Giovanni Caso ed il direttore provinciale Andrea Biondi (foto), per esprimere solidarietà ai lavoratori coinvolti nella crisi industriale Venator. Ieri in Regione si è insediato il tavolo regionale di crisi per la Venator, l’azienda nel polo industriale al Casone di Scarlino con 210 dipendenti a cui scadrà la cassa integrazione il prossimo 31 gennaio. Il tavolo, a cui erano presenti sindacati, azienda e istituzioni, ha offerto la propria disponibilità a fornire una sede istituzionale per la definizione dell’accordo sul contratto di solidarietà in attesa della ripartenza. "Abbiamo riscontrato una forte unità di intenti con i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni perché siano utilizzati tutti gli strumenti per difendere il lavoro e la fabbrica - afferma l’assessore regionale Leonardo Marras - Abbiamo anche deciso, già dalla scorsa settimana con la lettera inviata dal presidente Giani, di coinvolgere il ministro Urso".