Ufficio postale. Riapertura a gennaio

L’ufficio postale sul Lungomare dei Navigatori riaprirà al pubblico l’11 gennaio. E’ quanto ha deciso Poste Italiane in seguito agli "aggiustamenti progettuali che si sono resi necessari nello svolgimento dei lavori per la realizzazione del Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale" che hanno impedito la riapertura in questi giorni, come originariamente previsto. I servizi continuano ad essere svolti in un ufficio postale mobile situato allo stesso indirizzo del Lungomare dei Navigatori e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35. "L’obiettivo del Progetto Polis – si spiega – è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne".