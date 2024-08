Torna "Morellino Classica Festival". Concerto del violoncellista Shugaev

Al Chiostro dell’antico Convento del Petreto, arrivando a Scansano da Montemerano prima di arrivare nel borgo, si esibirà questa sera il violoncellista e direttore d’orchestra russo Nikolay Shugaev. Il virtuoso strumentista, apprezzato e richiesto in tutta Europa per le sue doti di "musicista totale" proporrà, in occasione del tredicesimo anno del Morellino Classica 2024, un programma ampio e variegato, comprendente una composizione per violoncello solo, in prima esecuzione mondiale, del compositore italiano Alessandro Annunziata, che sarà presente all’esibizione. Il concerto, all’interno del festival internazionale di Scansano, si terrà alle 19 e prevede un ricco programma: da Annunziata (1968): Recitativo, canto e giga per violoncello passando per Cassado (1897-1966): Suite per violoncello solo, Colasanti (1975): Lamento fino a Kerem (1981): Two aspects of Loneliness. Il violoncellista Shugaev (nella foto) è nato a Mosca nel 1988 in una famiglia di rinomati avvocati e filologi, è cresciuto in un’atmosfera di passione per la musica classica, il teatro e la pittura. È violoncellista e direttore d’orchestra e svolge la sua intensa attività in tutta Europa, Nord e Sud America e Asia. È il direttore principale dell’Orchestra Filarmonica Accademica Statale del Caucaso settentrionale. Fin da giovane ha mostrato un talento fuori dalla norma, aggiudicandosi a tredici anni il primo premio al concorso russo per giovani violoncellisti, seguito dalle vittorie nei concorsi International Holland music sessions, Paper de Musica di Barcellona, Musica da camera di Cracovia, Città di Pinerolo e Concours International de Lausanne.